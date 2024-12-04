Агентку рф затримали у Чернігові, фото: Чернігівська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n201827-16-richna-agentka-rf-pid-vyglyadom-poyizdok-u-taksi-shpyguvala-za-oboroncyamy-chernigova-foto.html

Ракурс

У Чернігові затримали 16-річна місцеву жительку, яка допомагала рф готувати новий повітряний удар по регіону.

.

Затримана працювала на російську військову розвідку (більше відому як гру) й перебувала на прямому зв’язку з її кадровим співробітником, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомили прес-служби СБУ та Чернігівської обласної прокуратури.

Щоб «обійти» українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що:

підозрювана погодилася на пропозицію представника держави-агресора збирати дані про розташування підрозділів ЗСУ та військових об'єктів на території Чернігова та прилеглих населених пунктів у листопаді 2024 року;

для конспірації розвідувальних вилазок вона замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об'єкти;

після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з «потрібними» геолокаціями;

відзняті фото- та відеозаписи місць дислокації військових об'єктів та місцевості поруч з ними за грошову винагороду жінка передавала куратору за допомогою месенджера Telegram;

грошові кошти за «виконану роботу» зловмисниця отримувала на банківську картку;

військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала «на гарячому», коли вона фотографувала оборонний об'єкт.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф, — зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).