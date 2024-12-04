Последствия падения «шахеда» в Черниговской области, фото: Черниговская ОВА

https://racurs.ua/n201825-na-chernigovschine-rossiyskiy-dron-udaril-po-selskomu-dvoru-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 грудня, атакували Чернігівщину.

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За попередньою інформацією, атака здійснювалася дронами-камікадзе типу «Шахед». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.