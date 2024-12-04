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Ракурс
Последствия падения «шахеда» в Черниговской области, фото: Черниговская ОВА

На Черниговщине российский дрон ударил по сельскому двору (ФОТО)

4 дек 2024, 10:26
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 грудня, атакували Чернігівщину.


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За попередньою інформацією, атака здійснювалася дронами-камікадзе типу «Шахед». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Дрон-камікадзе влучив у подвір’я в селі Чернігівського району. Уламками пошкоджені будинки. На щастя, без жертв, — зазначив він. — росія — терорист. Терористів треба знищувати.

Наслідки падіння «шахеда» на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Источник: Ракурс


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