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На Черниговщине российский дрон ударил по сельскому двору (ФОТО)https://racurs.ua/n201825-na-chernigovschine-rossiyskiy-dron-udaril-po-selskomu-dvoru-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 грудня, атакували Чернігівщину.
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За попередньою інформацією, атака здійснювалася дронами-камікадзе типу «Шахед». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Дрон-камікадзе влучив у подвір’я в селі Чернігівського району. Уламками пошкоджені будинки. На щастя, без жертв, — зазначив він. — росія — терорист. Терористів треба знищувати.
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