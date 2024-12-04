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Рашисты в ночь на 4 декабря раз атаковали Украину «шахедами», инфографика: Воздушные силы

29 беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 4 декабря (ИНФОГРАФИКА)

4 дек 2024, 09:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 грудня (із 20.00 3 грудня), здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував:

  • керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області;
  • 50 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів (райони пусків — російські Приморсько-Ахтарськ, Орел та Міллерово).

Станом на 09.00:

  • підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях;
  • 18 безпілотників локаційно втрачено;
  • один безпілотник вийшов із підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Источник: Ракурс


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