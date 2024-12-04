Рашисти в ніч на 4 грудня вкотре атакували Україну «шахедами», інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n201824-29-bezpilotnykiv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-4-grudnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 грудня (із 20.00 3 грудня), здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував:

керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області;

50 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів (райони пусків — російські Приморсько-Ахтарськ, Орел та Міллерово).

Станом на 09.00: