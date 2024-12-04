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Рашисти в ніч на 4 грудня вкотре атакували Україну «шахедами», інфографіка: Повітряні сили
29 безпілотників збили сили ППО України в ніч на 4 грудня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201824-29-bezpilotnykiv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-4-grudnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 грудня (із 20.00 3 грудня), здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував:
- керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області;
- 50 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів (райони пусків — російські Приморсько-Ахтарськ, Орел та Міллерово).
Станом на 09.00:
- підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях;
- 18 безпілотників локаційно втрачено;
- один безпілотник вийшов із підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.