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Ракурс
Рашисти в ніч на 4 грудня вкотре атакували Україну «шахедами», інфографіка: Повітряні сили

29 безпілотників збили сили ППО України в ніч на 4 грудня (ІНФОГРАФІКА)

4 гру 2024, 09:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 грудня (із 20.00 3 грудня), здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував:

  • керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області;
  • 50 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів (райони пусків — російські Приморсько-Ахтарськ, Орел та Міллерово).

Станом на 09.00:

  • підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях;
  • 18 безпілотників локаційно втрачено;
  • один безпілотник вийшов із підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Джерело: Ракурс


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