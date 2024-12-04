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Наслідки падіння «шахеда» на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 грудня, атакували Чернігівщину.
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За попередньою інформацією, атака здійснювалася дронами-камікадзе типу «Шахед». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Дрон-камікадзе влучив у подвір’я в селі Чернігівського району. Уламками пошкоджені будинки. На щастя, без жертв, — зазначив він. — росія — терорист. Терористів треба знищувати.
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