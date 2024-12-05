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Последствия удара вражеского «Шахеда», фото: полиция Черниговщины
«Шахед» ударил по частному жилому дому на Черниговщине (ФОТО)https://racurs.ua/n201881-shahed-udaril-po-chastnomu-jilomu-domu-na-chernigovschine-foto.htmlРакурс
Російський «Шахед» сьогодні, 5 грудня, ввечері поцілив у приватний житловий будинок у Корюківці Чернігівської області.
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Про це повідомляється прес-служба поліції Чернігівщини.
Постраждав 35-річний місцевий мешканець, його госпіталізували, — вказано в повідомленні. — На місце події негайно прибули всі профільні служби.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).
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