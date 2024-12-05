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Ракурс
Наслідки удару ворожого «Шахеда», фото: поліція Чернігівщини

«Шахед» вдарив по приватному житловому будинку на Чернігівщині (ФОТО)

5 гру 2024, 21:43
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Російський «Шахед» сьогодні, 5 грудня, ввечері поцілив у приватний житловий будинок у Корюківці Чернігівської області.


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Про це повідомляється прес-служба поліції Чернігівщини.

Постраждав 35-річний місцевий мешканець, його госпіталізували, — вказано в повідомленні. — На місце події негайно прибули всі профільні служби.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки удару ворожого «Шахеда», фото: поліція Чернігівщини

Джерело: Ракурс


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