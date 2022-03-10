Стало известно, сколько изменников разоблачило ГБР за период вторжения России

https://racurs.ua/n168260-stalo-izvestno-skolko-izmennikov-razoblachilo-gbr-za-period-vtorjeniya-rossii.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями.

Провадження відкриті за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Про це повідомили у прес-службі відомства.

Зазначається, що викриття зрадників відбувається у тісній взаємодії з органами прокуратури та іншими правоохоронними органами.

Слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження щодо декількох працівників поліції у Маріуполі. Вони вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога.

Наголошуємо, що ДБР фіксує лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади. Переважна більшість не зраджує народові України та продовжує героїчно боронити нашу Батьківщину, — уточнили в повідомленні.



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Правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують та пропагують російську агресію. Зокрема, одного посадовця було затримано у Краматорську.

Подібні дії фіксуються і на тимчасово захоплених РФ територіях. Всі зрадники будуть затримані й понесуть сувору відповідальність перед законом, пообіцяли в ДБР.