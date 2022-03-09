Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n168186-zelenskiy-prigrozil-politikam-kotorye-ischut-nitochki-v-rf-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що певні політики продовжують працювати на розкол держави. За такі дії він пообіцяв відповідальність.

Про це йдеться у новому відеозверненні Зеленського, опублікованому сьогодні, 9 березня.

Ми отримуємо сигнали про те, що дехто в Україні вирішив, що може не боротися разом з усіма. І пробує якось окремо за щось своє особисте, за власну вигоду, — заявив він.

Також, за словами Зеленського, з’явилися «сигнали», що деякі політики намагаються наладнати зв’язки з Росією.

Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію, а деякі інші знову працюють на розкол всупереч єдності, — зазначив він.

Зеленський пригрозив «швидкою відповіддю» на такі дії.

.