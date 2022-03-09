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Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Зеленський пригрозив проросійським політикам — Відповідь буде швидкою (ВІДЕО)

9 бер 2022, 14:01
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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що певні політики продовжують працювати на розкол держави. За такі дії він пообіцяв відповідальність.

Про це йдеться у новому відеозверненні Зеленського, опублікованому сьогодні, 9 березня.

Ми отримуємо сигнали про те, що дехто в Україні вирішив, що може не боротися разом з усіма. І пробує якось окремо за щось своє особисте, за власну вигоду, — заявив він.

Також, за словами Зеленського, з’явилися «сигнали», що деякі політики намагаються наладнати зв’язки з Росією.

Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію, а деякі інші знову працюють на розкол всупереч єдності, — зазначив він.

Зеленський пригрозив «швидкою відповіддю» на такі дії.



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Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою, як і годиться у воєнний час. Слава Богу, наші люди у всьому і у всіх вже розібралися, — запевнив він.

Джерело: Ракурс


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