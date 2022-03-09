Разведка раскрыла имена летчиков РФ, которые могут бомбить мирные города

https://racurs.ua/n168185-razvedka-raskryla-imena-letchikov-rf-kotorye-mogut-bombit-mirnye-goroda.html

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Головне управління розвідки при Міністерстві оборони України назвало імена й показало фото льотчиків РФ, які готуються бомбардувати українські міста. Льотний склад стратегічної авіації влада фашистської Росії планує перемістити на аеродроми Білорусі для ракетно-бомбових ударів, від яких страждають житлові масиви населених пунктів України.

Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список льотного складу стратегічної авіації Повітряно-космічних сил Росії, який планується до переміщення на аеродроми Республіки Білорусь для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах, — повідомляє у Фейсбук прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

Російські окупанти з повітря атакують міста некерованими бомбами вільного падіння. 5 березня було збито ворожий літак Су-34, який виконував авіаудари по житлових кварталах Чернігова. Льотчика вдалося взяти в полон.

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Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії вказало, що українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів проти сучасних російських бойових літаків, що, імовірно, завадило росіянам досягти будь-якого рівня контролю над повітрям. Бої на північний захід від Києва тривають, а російські війська не можуть досягти жодного суттєвого прориву.