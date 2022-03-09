Российские банки переходят на юани, фото: news.ru

https://racurs.ua/n168184-uan-vmesto-dollara-rossiyskie-banki-otkryvaut-depozity-v-nacvalute-knr.html

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У Росії, де Центробанк нещодавно заборонив видавати росіянам з валютних депозитів та рахунків більше 10 тис. дол. США, один з найбільших банків країни ВТБ запустив валютний депозит у китайських юанях.

Такі депозити банк називає «максимально вигідною альтернативою» депозитам в інших іноземних валютах, яка дозволить вкладникам диверсифікувати свій портфель. Про це повідомляє агентство «РБК».

Відкрити їх вже можна відсьогодні, мінімальна сума становить 100 юанів (приблизно 475 гривень).

За інформацією агентства, можливість відкривати рахунки в юанях вже проробляють низка інших російських банків.

ВТБ — один з російських банків, які потрапили під санкції через агресію Росії щодо України.

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Нагадаємо, нещодавно Центробанк РФ ухвалив рішення щодо значного обмеження доступних громадянам валютних операцій. Зокрема, банкам забороняють продавати громадянам готівкову валюту.

Джерело: «РБК»