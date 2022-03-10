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Ракурс
Ракети рашистів вдарили по аеропорту на Дніпропетровщині (ВІДЕО)

Ракети рашистів вдарили по аеропорту на Дніпропетровщині (ВІДЕО)

10 бер 2022, 17:40
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Ракетні удари по українських аеропортах продовжують наносити фашисти РФ. 10 березня постраждав аеропорт у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області.

В будівлю влучили дві ракети. Про це заявив у Facebook керівник військової адміністрації Олександр Вілкул.

За попередніми даними, внаслідок ракетного обстрілу ніхто не постраждав.

Воронки до п’яти метрів. Люди не постраждали, — заявив Вілкул.

Він закликав місцевих жителів не ігнорувати сигнал про повітряну загрозу і нагадав, що попередження подається заздалегідь, щоб люди встигли перейти в укриття.



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Джерело: Ракурс


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