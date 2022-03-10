Переходимо до контратак – Резніков підбив підсумки двотижневої війни (ВІДЕО)

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Ракурс

Війна в Україні триває вже два тижні. За цей час наша армія показала, що не віддасть ворогу жодного клаптика української землі.

Наш опір російській інтервенції триває вже два тижні. Ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Тим більше — що ми протримаємось так довго. А ми не просто тримаємось, ми вже переходимо до контратак, — заявив міністр оборони Олексій Резніков у новому зверненні.

За його словами, плани ворога зламані — весь світ це бачить і намагається осягнути зміни. Резніков подякував усім захисникам і захисницям. Усім учасникам народного спротиву, медикам, рятувальникам та волонтерам.

Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться як злочинці та боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей, — зазначив міністр.

Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони.

Російські орки не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною, тому атакують найбільш незахищених.

Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини! Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи та зло, що вони принесли Україні й світові, — заявив Резніков.

Він додав, що влада працює над організацією гуманітарних коридорів та над тим, щоб зберегти життя кожного українця. Також усі працюють над посиленням нашої армії.

Я не коментуватиму поставки зброї. Можу сказати, що до України рухаються десятки тисяч шоломів та бронежилетів, медикаменти, інші важливі речі. У нашої армії достатньо палива. Але ми все одно формуємо додаткові резерви, укріплюємося по усім можливим напрямкам. Розміщуємо додаткові замовлення у наших виробників, — запевнив міністр оборони.

За даними відомства, понад 100 тис. українців вступило до лав тероборони. Також понад 200 тис. наших громадян повернулися з Європи, щоб захищати свою країну. Крім цього, є іноземні добровольці, які готові воювати з російським нацизмом.

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