Ракурсhttps://racurs.ua/
Переходимо до контратак – Резніков підбив підсумки двотижневої війни (ВІДЕО)
Переходимо до контратак — Резніков підбив підсумки двотижневої війни (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n168269-perehodymo-do-kontratak-reznikov-pidbyv-pidsumky-dvotyjnevoyi-viyny-video.htmlРакурс
Війна в Україні триває вже два тижні. За цей час наша армія показала, що не віддасть ворогу жодного клаптика української землі.
Наш опір російській інтервенції триває вже два тижні. Ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Тим більше — що ми протримаємось так довго. А ми не просто тримаємось, ми вже переходимо до контратак, — заявив міністр оборони Олексій Резніков у новому зверненні.
За його словами, плани ворога зламані — весь світ це бачить і намагається осягнути зміни. Резніков подякував усім захисникам і захисницям. Усім учасникам народного спротиву, медикам, рятувальникам та волонтерам.
Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться як злочинці та боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей, — зазначив міністр.
Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони.
Російські орки не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною, тому атакують найбільш незахищених.
Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини! Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи та зло, що вони принесли Україні й світові, — заявив Резніков.
Він додав, що влада працює над організацією гуманітарних коридорів та над тим, щоб зберегти життя кожного українця. Також усі працюють над посиленням нашої армії.
Я не коментуватиму поставки зброї. Можу сказати, що до України рухаються десятки тисяч шоломів та бронежилетів, медикаменти, інші важливі речі. У нашої армії достатньо палива. Але ми все одно формуємо додаткові резерви, укріплюємося по усім можливим напрямкам. Розміщуємо додаткові замовлення у наших виробників, — запевнив міністр оборони.
За даними відомства, понад 100 тис. українців вступило до лав тероборони. Також понад 200 тис. наших громадян повернулися з Європи, щоб захищати свою країну. Крім цього, є іноземні добровольці, які готові воювати з російським нацизмом.
.
Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців. Будьте на зв‘язку, не губіться. Ви потрібні країні! Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії та відправляти на фронт. Ми не переможемо Росію кількістю. Ми здолаємо її якістю, — зазначив Резніков.