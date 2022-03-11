Facebook разрешил призывать к смерти Путина

Владимир Путин, фото: «Коммерсант»

https://racurs.ua/n168271-facebook-razreshil-prizyvat-k-smerti-putina.html

Ракурс

Компанія Meta, яка володіє популярними соцмережами Facebook та Instagram, тимчасово дозволить їх користувачам «у деяких країнах» закликати до насильства щодо російських військових, які вторглися в Україну.

Також тимчасово дозволили публікувати повідомлення, які закликають до смерті російського диктатора Володимира Путіна чи його білоруського «колеги» Олександра Лукашенка. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на внутрішні документи корпорації.

Зазначається, що такі дописи зможуть робити користувачі з Польщі, України, Росії, Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Румунії та Словаччини.

Акаунти користувачів з цих країн не блокуватимуть, якщо відповідні повідомлення не нестимуть у собі інших цілей і не описуватимуть місце і метод вбивства. Відповідні інструкції вже розіслані модераторам Meta.

Як приклад таких гасел наводяться фрази «смерть російським загарбникам» або «смерть російським окупантам».

Водночас відповідні заклики на адресу цивільних осіб модератори не дозволятимуть.

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Росія 24 лютого розпочала масштабну атаку на Україну. Героїчний опір українського народу триває вже два тижні.

Джерело: Reuters