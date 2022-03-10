Уничтожим их вместе – в Украине появился чат-бот «єВорог»(ИНСТРУКЦИЯ)

https://racurs.ua/n168257-unichtojim-ih-vmeste-v-ukraine-poyavilsya-chat-bot-ievorog-instrukciya.html

Ракурс

Що робити, якщо побачили окупанта, розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України. Відомство розробило спеціальний чат-бот «єВорог».

За його допомогою українці можуть повідомити про пересування окупанта. Про це повідомили у прес-службі Міністерства.

Головна відмінність від інших ботів — авторизація через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.

Для того щоб передати інформацію про окупантів, їх потрібно сфотографувати або зняти на відео. Головне пам’ятати про безпеку та залишитися непоміченим.

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Як відправити інформацію в чат-бот:

знайдіть у Telegram чат-бот https://t.me/evorog_bot;

натисніть «авторизуватися» та підтвердьте особу через застосунок «Дія»;

оберіть, що саме ви бачили — техніку чи окупантів;

надішліть фото чи відеопідтвердження;

виберіть область та вкажіть геолокацію, на якій помітили ворога;

опишіть подробиці того, що побачили.

Надіслана інформація буде перевірена, після чого її відправлять до ЗСУ. Завдяки фото й відео з окупантами наша армія зможе ще краще бачити переміщення ворога в реальному часі та швидко його знешкодити.