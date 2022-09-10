Рашисти втрачають дороговартісну техніку, фото: Mind.ua

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Захисники України лише за три дні — з 5 по 7 вересня — знищили повітряних цілей ворога на 157,5 млн доларів США.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

І йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 -7 вересня, — наголошується в повідомленні.

Зокрема, ворог 5 вересня випустив по Україні шість крилатих ракет X-101, р1чть з яких збило ППО Повітряних сил. Орієнтована вартість однієї X-101, яка є однією з найдорожчих ракет на озброєнні рф, становить 13 млн доларів.

Крім того, ворог втратив:

дві керовані авіаційні ракети Х-59 — загальна вартість 600 тис. дол. (по 300 тис. дол. за одиницю);

два ударні вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн дол. (по 16,2 млн дол. за одиницю) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн дол. за одиниую);

три штурмовика Су-25 на суму 33 млн дол. (по 11 млн дол. за одиниую);

10 безпілотників оперативно-тактичного рівня типу «Орлан-10″ -на 1 млн дол. (по 100 тис. дол. за одиницю).