Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, одну збили сили ППО

Росія знову завдала ракетного удару по Дніпропетровщині, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n174610-rashysty-vdaryly-raketamy-po-dnipropetrovschyni-odnu-zbyly-syly-ppo.html

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Росіяни в ніч на сьогодні, 10 вересня, атакували відразу три райони Дніпропетровської області — Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зафіксовано такі випадки: