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Ракурс
Росія знову завдала ракетного удару по Дніпропетровщині, фото: «Суспільне»

Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, одну збили сили ППО

10 вер 2022, 08:21
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Росіяни в ніч на сьогодні, 10 вересня, атакували відразу три райони Дніпропетровської області — Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зафіксовано такі випадки:

  • на Дніпровський район рашисти скерували дві крилаті ракети — одну збила українська ППО. Інша ракета влучила в об'єкти промислової інфраструктури — зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум’я уже приборкали, люди не постраждали;
  • Нікопольський район окупанти накривали вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Люди не постраждали;
  • по Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Люди не постраждали, понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Джерело: Ракурс


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