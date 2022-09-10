Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, одну збили сили ППО

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Росіяни в ніч на сьогодні, 10 вересня, атакували відразу три райони Дніпропетровської області — Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зафіксовано такі випадки:
- на Дніпровський район рашисти скерували дві крилаті ракети — одну збила українська ППО. Інша ракета влучила в об'єкти промислової інфраструктури — зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум’я уже приборкали, люди не постраждали;
- Нікопольський район окупанти накривали вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Люди не постраждали;
- по Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Люди не постраждали, понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється.
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