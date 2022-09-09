Скільки «Іскандерів» залишилося у росії, розповіло ГУР

У рашистів залишилося кілька сотень «Іскандерів», фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n174593-skilky-iskanderiv-zalyshylosya-u-rosiyi-rozpovilo-gur.html

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У рф залишилося менше 200 «Іскандерів» й країна-агресор їх береже, випускаючи натомість по Україні старі ракети С-300, котрі потрібно утилізувати (вони перебувають на зберіганні вже 30−40 років).

Таких С-300 у рашистів наразі близько 7 тис. Про це в подкасті «Української правди» та Центру оборонних стратегій «(не)Безпечна країна» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє прес-служба ГУР.

За словами Скібіцького, з такими темпами використання цих ракет рашистам вистачить ще на три роки.

«Іскандери» ж зараз застосовуються дуже рідко. Зазначається, що останнє застосування було, коли в серпні таку ракету запустили з території білорусі в район Києва.