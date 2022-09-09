Сколько «Искандеров» осталось у россии, рассказало ГУР

Сколько «Искандеров» осталось у россии, рассказало ГУРhttps://racurs.ua/n174593-skolko-iskanderov-ostalos-v-rossii-rasskazalo-gur.htmlРакурс
У рф залишилося менше 200 «Іскандерів» й країна-агресор їх береже, випускаючи натомість по Україні старі ракети С-300, котрі потрібно утилізувати (вони перебувають на зберіганні вже 30−40 років).
Таких С-300 у рашистів наразі близько 7 тис. Про це в подкасті «Української правди» та Центру оборонних стратегій «(не)Безпечна країна» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє прес-служба ГУР.
За словами Скібіцького, з такими темпами використання цих ракет рашистам вистачить ще на три роки.
«Іскандери» ж зараз застосовуються дуже рідко. Зазначається, що останнє застосування було, коли в серпні таку ракету запустили з території білорусі в район Києва.
Системи «Калібр», за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150−180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва, — зазначив Скібіцький.