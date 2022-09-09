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У рашистов осталось несколько сотен «Искандеров», фото: РИА «Новости»

Сколько «Искандеров» осталось у россии, рассказало ГУР

9 сен 2022, 14:45
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У рф залишилося менше 200 «Іскандерів» й країна-агресор їх береже, випускаючи натомість по Україні старі ракети С-300, котрі потрібно утилізувати (вони перебувають на зберіганні вже 30−40 років).





Таких С-300 у рашистів наразі близько 7 тис. Про це в подкасті «Української правди» та Центру оборонних стратегій «(не)Безпечна країна» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє прес-служба ГУР.

За словами Скібіцького, з такими темпами використання цих ракет рашистам вистачить ще на три роки.

«Іскандери» ж зараз застосовуються дуже рідко. Зазначається, що останнє застосування було, коли в серпні таку ракету запустили з території білорусі в район Києва.

Системи «Калібр», за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150−180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва, — зазначив Скібіцький.

Источник: Ракурс


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