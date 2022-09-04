россияне все чаще используют устаревшие ракеты. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n174403-rossiya-stala-chasche-ispolzovat-ustarevshie-zenitnye-rakety-s-300-genshtab.html

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Високоточна зброя закінчується у російських загарбників, тому окупанти почали використовувати стару радянську зброю.

Почастішали випадки, коли росіяни обстрілювали українські міста та села застарілими зенітними ракетами з комплексів С-300. Загалом по України випущено понад 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 4 вересня.

У Генштабі відмічають, що на озброєнні окупантів знаходиться декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них — непридатні до застосування.

Також у зведенні повідомляється, що 3 вересня ворог завдав понад 10 ракетних та понад 24 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на українській території. Була пошкоджена цивільна інфраструктура в районах Перемоги, Гусарівки, Новомихайлівки та Білогір’я.

Крім того, продовжує зберігатися загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

Нагадаємо, у прикордонних з Україною районах Білорусі були розміщені пускові частини зенітно-ракетних комплексів С-300. Також до кордону були перекинуті реактивні системи залпового вогню «Град» та важка бронетехніка.