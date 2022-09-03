Новые подразделения армии рф получают до 40% не боеспособной техники. Фото: ГУР

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Нові підрозділи російської армії оснащуються радянською технікою, яка не лише стара, але й часто не боєздатна.

Масштабна військові втрати країни-агресора у війні з Україною змушують російське командування створювати нові підрозділи й формування. Зокрема, лише в листопаді противник зможе сформувати третій армійський корпус. Про це 3 вересня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема — людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста, потрібно три-чотири місяці, — заявив представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький.

Також встановлено, що москва комплектує підрозділи радянською технікою, бо новітнє озброєння було перекинуте в Україну ще в лютому-березні. А 40% російської техніки, яка розконсервовується, не боєздатна. Росіянам необхідно її ремонтувати, бо вона не на ходу.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що з 24 лютого по 3 вересня російська армія втратила вже 2 тис. 34 танки, 4 тис. 403 бойові броньовані машини, 1 тис. 134 артилерійські системи, 293 РСЗВ, 125 системи ППО, 3 тис. 268 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.