ПВО и тяжелую артиллерию развернула Беларусь возле украинской границы. Фото: belarusinfo.by

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Ракурс

Посилення військової активності спостерігається у прикордонних з Україною районах Білорусі.

Військова техніка фіксується, зокрема, в південно-західних районах Брестської області. Це може бути пов’язаним з проведенням запланованих навчань на полігоні «Брестський» 38 окремої десантно-штурмової бригади, які були продовжені до 11 вересня. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі гаюн» у Telegram.

Зазначається, що в кінці серпня у Брест прибув ешелон з мінімум 20-мА одиницями техніки білоруської армії та чотирма пасажирськими вагонами. Серед озброєння помітили дві пускові частини ЗРК С-300. Також фіксувалося прибуття ще одного ешелону з більш ніж шістьма танками Т-72. А 31 серпня в Дрогичинському районі в бік прикордонного села Адамове рухалися п’ять БМП, а в Пінську були помічені чотири «КамАЗи» з гаубицями.

Зазначається, що 1 вересня в прикордонній Брестській області фіксувалася авіаційна активність — тренувалися винищувачі, які злітали з аеродромів у Ліді та Барановичах, а також вертольоти з Мачулищей. Пілоти винищувачів відпрацьовували ракетні пуски.

А 2 вересня, в напрямку Івацевичів була помічена колона з 20 одиниць білоруської військової техніки. Того ж дня на станцію «Брест-Південний» прибув ще один великий ешелон з військовою технікою. Моніторингова група нарахувала понад 25 вантажівок, понад 17 РСЗВ «Град», дві САУ 2С5 «Гіацинт-з», а також кілька пасажирських і вантажних вагонів.

А в напрямку Мухавця рухалася ще одна велика військова колона — вісім вантажних автомобілів та 23 БТР й БРДМ.

Разом за останні кілька днів в прикордонні з Україною райони Брестської області перекинули:

ЗРК «С-300» — 2 одиниці;

Т-72 — мінімум 6 одиниць;

БМП — 5 одиниць;

Гаубиці — 4 одиниці;

РСЗВ «Град» — понад 17 одиниць;

САУ 2С5 «Гіацинт-з» — 2 одиниці;

БТР/БРДМ — 23 одиниці;

РЛС — 1 одиниця.

Те, що ми бачимо, безумовно, є посиленням, в тому числі і шляхом повернення частини техніки після навчань в рф. Поточне посилення також пов’язане з проведенням навчань, і таке число військ недостатньо для агресії проти України. Ймовірно, стягування додаткової техніки в прикордонні райони може бути черговою спробою нарощування напруги, — вважають спостерігачі.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що білоруський диктатор олександр лукашенко може надати «добровольців», які воюватимуть проти України у складі армії воєнних злочинців росії.