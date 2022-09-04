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В ISW назвали ближайшую цель контрнаступления ВСУ. Фото:

Аналитики ISW назвали ближайшую цель контрнаступления ВСУ на юге

4 сен 2022, 08:19
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Найближчою ціллю контрнаступу Збройних сил України є удари по логістичних вузлах, наземних лініях зв’язку, скупченню техніки та живої сили окупантів уздовж Південного напрямку.





Український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій. ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики вважають, що триваючий контрнаступ, найімовірніше, не призведе до миттєвих успіхів, а українські військові намагаються підірвати воєнний потенціал ворога. Для цього Збройні сили намагаються вивезти з ладу ключові вузли тилового забезпечення, що підтримують угрупування противника

Також експерти припускають, що ЗСУ обмеженими атаками в Запорізькій області перешкоджають розгортанню російських військ.

Війна в Україні. Карта: ISW

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що контрнаступ Збройних сил України на південні області розрахований на тривалу кампанію, яка поєднує зусилля зі знищення російської логістики та локальних наземних операцій.

Источник: Ракурс


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