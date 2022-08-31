Контрнаступ ЗСУ на півдні розрахований на тривалу кампанію — ISW

https://racurs.ua/ua/n174264-kontrnastup-zsu-na-pivdni-rozrahovanyy-na-tryvalu-kampaniu-isw.html

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Контрнаступ Збройних сил України на південні області розрахований на тривалу кампанію, яка поєднує зусилля зі знищення російської логістики та локальних наземних операцій. Проте москва може використати відсутність швидкого звільнення Херсона та коментарів від українського військового керівництва, для створення хибної картинки розвитку подій з метою підриву громадської довіри до перспектив деокупації регіону. Про це пишуть аналітики американського «Інституту вивчення війни» ISW.

Там вказали, що захисники України впродовж тривалого часу докладали зусиль для знищення російських наземних ліній зв’язку (GLOCs), щоб порушити здатність воєнних злочинців рф постачати та зміцнювати свої позиції живою силою та технікою. Супутникові знімки показують, що війська рф продовжують використовувати пороми для щоденної переправки військової техніки через Дніпро. Йдеться про колони військової техніки з Криму та Мелітополя.

Український контрнаступ є злагодженим процесом, для правильного виконання якого потрібен певний час, — вказали у ISW.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що воєнні злочинці рф відкрили близько п’яти військових баз і казарм у місті та, ймовірно, готують оборону навколо Мелітополя.

…Передислокація (російських підрозділів — ред.) свідчить про визнання командуванням рф неспроможності проводити більше однієї наступальної операції водночас, — підсумували в «Інституті вивчення війни».

Нагадаємо, речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що росія у серпні отримала від Ірану бойові безпілотники серії Mohajer-6 та Shahed.