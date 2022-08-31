ЗСУ знищили майже 120 росіян і понад 30 одиниць техніки — ОК “Південь”

https://racurs.ua/ua/n174263-zsu-znyschyly-mayje-120-rosiyan-i-ponad-30-odynyc-tehniky-ok-pivden.html

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Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України минулої доби відпрацювали удари по чотирьох пунктах управління армії рф та чотирьох транспортних артеріях — Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах.

Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання, — йдеться у повідомленні Оперативного командування «Південь».

Вчора українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах воєнних злочинців росії, їхніх складах боєприпасів, а також по районах, де зосереджені сили ворога.

Підтверджені втрати загарбника складають:

117 росіян,

дев’ять танків Т-72,

три реактивні системи залпового вогню «Град»,

самохідна гармата «Гіацинт-С»,

самохідна гаубиця «Мста-С»,

18 одиниць авто-бронетехніки.

Окрім цього, ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Нагадаємо, 29 серпня захисники України розпочали військову операцію на Херсонщині, яку у ЗМІ назвали контрнаступом. Ймовірно, це підготовча операція до звільнення окупованих територій південних областей. Операції передували масовані удари по мостах, складах і штабах ворога.