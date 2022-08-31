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ВСУ уничтожили почти 120 россиян и свыше 30 единиц техники - ОК «Юг»

ВСУ уничтожили почти 120 россиян и свыше 30 единиц техники — ОК «Юг»

31 авг 2022, 08:45
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Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України минулої доби відпрацювали удари по чотирьох пунктах управління армії рф та чотирьох транспортних артеріях — Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах.





Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання, — йдеться у повідомленні Оперативного командування «Південь».

Вчора українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах воєнних злочинців росії, їхніх складах боєприпасів, а також по районах, де зосереджені сили ворога.

Підтверджені втрати загарбника складають:

  • 117 росіян,

  • дев’ять танків Т-72,

  • три реактивні системи залпового вогню «Град»,

  • самохідна гармата «Гіацинт-С»,

  • самохідна гаубиця «Мста-С»,

  • 18 одиниць авто-бронетехніки.

Окрім цього, ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Нагадаємо, 29 серпня захисники України розпочали військову операцію на Херсонщині, яку у ЗМІ назвали контрнаступом. Ймовірно, це підготовча операція до звільнення окупованих територій південних областей. Операції передували масовані удари по мостах, складах і штабах ворога.

Источник: Ракурс


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