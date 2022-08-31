Помер Горбачов — він підтримував анексію Криму і створення нового “Союзу”

https://racurs.ua/ua/n174262-pomer-gorbachov-vin-pidtrymuvav-aneksiu-krymu-i-stvorennya-novogo-souzu.html

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Помер Михайло Горбачов — перший і єдиний президент СРСР. Про це повідомила низка пропагандистських ЗМІ росії. Кремлівські медіа, послались на представників Центральної клінічної лікарні Москви, вказали, що Горбачов помер у вівторок ввечері на 91 році життя після тяжкої та тривалої хвороби.

Горбачов був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС. Він обіймав цю посаду з 1985 по 1991 рік. Наприкінці 1980-х роках він був головою президії Верховної Ради СРСР, головою Верховної Ради СРСР, а у 1990−1991 роках обіймав посаду президента СРСР. При ньому Радянський Союз й розвалився.

Наприкінці 1988 року Горбачов заявив, що «Харків — російське місто, а у 2014 році публічно підтримав тимчасову окупацію Криму воєнними злочинцями рф. 26 травня 2016 року Служба безпеки України на п’ять років заборонила йому в’їзд в Україну.

У грудні 2016 року Горбачов також припустив можливість появи в межах колишнього Радянського Союзу нової «Союзної держави».