Енергодар під постійними обстрілами, серед населення панічні настрої, ситуація на ЗАЕС надскладна - влада

https://racurs.ua/ua/n174261-energodar-pid-postiynymy-obstrilamy-sered-naselennya-panichni-nastroyi-sytuaciya-na-zaes.html

Ракурс

Енергодар постійно перебуває під обстрілами, а серед місцевого населення почались панічні настрої. Про це у коментарі «Радіо Свобода» розповів мер Енергодару Дмитро Орлов.

Ситуація в Енергодарі не покращується, а на ЗАЕС вона надскладна, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

На жаль, ситуація в місті не покращується. Третина міста виїхала, значна частина має залишитися, тому що 11 тис. — це працівники атомної станції. Станція — найбільша в Європі, одна з найбільших працюючих станцій, і відповідно, люди мають на місці бути.

Як себе відчуває оператор, коли він в заручниках, родина в заручниках, на станції розміщені збройні підрозділи і всі вони розуміють, що це таке, коли боєзапас у машинному залі, коли не дотримується техніка безпеки і таке інше, тому ситуація надскладна, — розповів голова Запорізької ОВА.

Він додав, що Енергодар і атомна станція — це єдиний організм, якщо не буде працювати атомна станція, не буде електрики і тепла, бо саме з атомної станції вторинне тепло використовується в місті. Старух також зауважив, що наші рятувальники залишилися на місці, вони працюють і ліквідовують пожежі.

Сьогодні більш-менш спокійно, але обстріли не вщухають ані вдень, ані вночі. Обстрілюється і інфраструктура міста, і житлові квартали. Є панічні настрої в населення, яке намагається якомога швидше покинути місто і виїхати на підконтрольну ЗСУ територію. Але окупанти і тут перепони роблять: не випускають, — зазначив мер Орлов.

За його оцінкою, з Енергодару, де до повномасштабного російського вторгнення мешкало близько 53 тисяч осіб, наразі виїхало близько половини мешканців. При цьому більшість працівників Запорізької атомної електростанції, за його словами, залишаються.

Коли були обстріли станції на минулому тижні, коли була пожежа і лінія 750 КВт вимкнулась, тому що була пожежа в тому числі. Наші пожежники гасили далі, потім в кінці їх обстрілювали з мінометів російські окупанти, — розповів очільник ОВА.

Раніше в «Енергоатомі» заявили, що російські спецслужби катують працівників окупованої з початку березня Запорізької АЕС. Таким чином окупанти хочуть змусити персонал мовчати про ризики для безпеки на станції.

30 серпня в Україну прибула місія МАГАТЕ, яка має на меті приїхати на ЗАЕС.