Зеленський порадив кримчанам триматися далі від російських військових об'єктів (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n174260-zelenskyy-poradyv-krymchanam-trymatysya-dali-vid-rosiyskyh-viyskovyh-obiektiv-video.html

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Президент Володимир Зеленський порадив мешканцям окупованого росіянами Криму триматися далі від російських військових об'єктів.

У вечірньому зверненні до українців 30 серпня глава держави окремо звернувся до «всіх наших людей у Криму».

Будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів і повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше, — сказав президент.

Він також зазначив, що по всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця.

Наші захисники знищуватимуть усі склади й штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем — значить, під Севастополем. Під Луганськом — значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо.

Нагадаємо, CNN повідомила, що Сполучені Штати Америки передали Україні зброю для великого контрнаступу на півдні, щоб звільнити захоплені території від російських окупантів.