Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський порадив кримчанам триматися далі від російських військових об'єктів (ВІДЕО)

Зеленський порадив кримчанам триматися далі від російських військових об'єктів (ВІДЕО)

30 сер 2022, 22:26
999

Президент Володимир Зеленський порадив мешканцям окупованого росіянами Криму триматися далі від російських військових об'єктів.





У вечірньому зверненні до українців 30 серпня глава держави окремо звернувся до «всіх наших людей у Криму».

Будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів і повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше, — сказав президент.

Він також зазначив, що по всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця.

Наші захисники знищуватимуть усі склади й штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем — значить, під Севастополем. Під Луганськом — значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо.

Нагадаємо, CNN повідомила, що Сполучені Штати Америки передали Україні зброю для великого контрнаступу на півдні, щоб звільнити захоплені території від російських окупантів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів