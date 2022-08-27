Рашисти перед приїздом МАГАТЕ катують працівників ЗАЕС, щоб приховати правду

Рашисти перед приїздом МАГАТЕ катують працівників ЗАЕС, щоб приховати правдуhttps://racurs.ua/ua/n174144-rashysty-pered-pryyizdom-magate-katuut-pracivnykiv-zaes-schob-pryhovaty-pravdu.htmlРакурс
Російські спецслужби катують працівників окупованої з початку березня Запорізької АЕС, щоб змусити тих нічого не розповідати про ризики для безпеки на станції інспекторам МАГАТЕ, чий візит на АЕС може відбутися.
Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому» з посиланням на The Telegraph.
Зазначається, що працівники станції розповіли британському виданню, що на АЕС зараз панує атмосфера страху.
Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити, — розповів виданню один з українських атомників.
За інформацією видання, рашисти арештовують український персонал, відправляють «на підвал».
Люди повертаються після цих «розмов» у підвалі й не кажуть ані слова взагалі. Не буде несподіванкою, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали, — пояснило джерело видання.
Зазначається, що рашисти готують різні провокації напередодні місії МАГАТЕ.
Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, загарбники планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських представників, «які гучно кричатимуть, що дуже чекали „визволення“ від режиму в Києві».
Джерело: «Енергоатом», The Telegraph