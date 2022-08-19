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Ракурс
володимир путін, фото: «Алтапресс»

путін вперше за три місяці поговорив з Макроном і пообіцяв пропустити МАГАТЕ на ЗАЕС

19 сер 2022, 20:57
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Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 19 серпня, вперше з кінця травня провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.





Під час цієї розмови було досягнуто згоди щодо надання інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) доступу до захопленої росіянами Запорізької АЕС. Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на прес-реліз Єлисейського палацу.

Зазначається, що путін та Макрон закликали експертів (МАГАТЕ) оглянути станцію «якнайшвидше» та «оцінити реальну ситуацію на місці».

Російська сторона підтвердила готовність надати інспекторам Агентства необхідну допомогу, — вказано в повідомленні.

У Єлисейському палаці зазначають, що сторони домовилися про подальшу комунікацію з приводу допуску місії МАГАТЕ на ЗАЕС, котра має відбутися після обговорень між технічними групами.

Також під час розмови путін звинуватив Україну в «систематичних обстрілах» ЗАЕС та поскаржився Макрону на перешкоди для рф у питанні експорту продуктів харчування та добрив, заявивши, що це «не сприяє розв’язанню проблем, пов’язаних із забезпеченням глобальної продовольчої безпеки».

Джерело: Le Monde


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