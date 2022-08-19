росія хоче звинуватити Україну у псевдоатаці на ЗАЕС — ISW

https://racurs.ua/ua/n173856-rosiya-hoche-zvynuvatyty-ukrayinu-u-psevdoataci-na-zaes-isw.html

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росія готує провокацію з метою звинуватити Україну у будь-якій поломці чи «кінетичній події» на території Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться у висновках американського «Інституту вивчення війни» (ISW) за 18 серпня.

Кадри із заводу демонструють п’ять російських вантажівок, розташованих дуже близько до одного з реакторів АЕС у невизначену дату, що може свідчити про те, що російські війська створюють умови, щоб спричинити провокацію на станції та перевести інформаційний наратив на звинувачення України в будь-яких кінетичних подіях, які відбуваються на території станції, — вказують аналітики.

Інші ключові висновки ISW станом на 19 серпня:

вперше з 6 липня росія не спромоглася ані просунутися територію України, ані заявити про якісь територіальні досягнення;

міністерство оборони рф може готувати інформаційне підґрунтя, аби звинуватити Україну у псевдоатаці на ЗАЕС;

війська рф наступали на південь від Сіверску та на північний схід та південь від Бахмута, а також довкола Донецька;

на Запорізькому напрямку окупанти провели невдалий наступ;

окупаційні адміністрації на захоплених територіях готуються до довгострокової інтеграції українських територій до складу росії.

Нагадаємо, Україна попередила, що анонсована воєнними злочинцями рф зупинка ЗАЕС може спровокувати аварію, подібну до катастрофи на японській «Фукусіма-1» у 2011 році.