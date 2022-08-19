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Ракурс
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з росією

Зеленський назвав єдину умову для переговорів з росією

19 сер 2022, 08:40
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що діалог з росією можливий лише у разі повного виведення окупаційних військ з території України. Про це глава держави сказав під час прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.





Зеленський також нагадав про критичну ситуацію навколо Запорізької АЕС і заявив про необхідність виведення російських воєнних злочинців з території станції. Він вказав, що на зустрічі з Гутеррешем погодив параметри можливого перебування делегації МАГАТЕ в Запоріжжі.

Окрім цього сторони обговорили можливий розвиток «зернової угоди», пише видання TRT Haber. Водночас міністр закордонних справ Дмитра Кулеби зауважив, що Київ під час переговорів з Ердоганом і Гутеррешем не примушували до поступок задля завершення війни.

Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ написали, що Ердоган під час перемовин із Зеленським хотів запропонувати йому організувати зустріч з воєнним злочинцем й президентом рф володимиром путіним.

Джерело: Ракурс


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