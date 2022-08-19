Які країни найбільше допомогли Україні - нові дані

https://racurs.ua/ua/n173854-yaki-krayiny-naybilshe-dopomogly-ukrayini-novi-dani-infografika.html

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Які країни найбільше надали військової допомоги Україні, встановив німецький Інститут світової економіки Кільського університету. За даними експертів, станом на 1 липня головним військовим донором України залишаються США. Вашингтон вже передав Києву військової допомоги на 25,45 млрд дол.

Друге місце посідає Велика Британія, яка виділила допомогу на 4,11 млрд дол. На третьому місці — сусідка України Польща з показником 1,83 млрд дол., а на четвертому — Німеччина (1,22 млрд дол.).

Разом з тим, за часткою допомоги України у валовому внутрішньому продукті перше місце займає Естонія — вона надала Києву підтримки на суму, що становить 0,8% ВВП країни. На другому місці — Латвія (приблизно та ж частка у ВВП), а на третьому — Польща (0,5% ВВП), на четвертому — Литва (0,3% ВВП).

Дані Кільського університету не враховують допомогу, яку країни світу вже пообіцяли виділити Україні, але поки цього не зробили. Аналітики Інституту світової економіки також оцінили загальний рівень нової фінансової і гуманітарної допомоги, яку країни світу пообіцяли виділити у липні.

Донорські держави не ініціювали практично ніякої нової допомоги, але відправили частину з уже обіцяного раніше, зокрема й озброєння, — вказує аналітичний центр.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн дол. Це рішення може бути оголошене у п’ятницю, 19 серпня.