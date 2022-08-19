Зеленский назвал единственное условие для переговоров с россией

https://racurs.ua/n173855-zelenskiy-nazval-edinstvennoe-uslovie-dlya-peregovorov-s-rossiey.html

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що діалог з росією можливий лише у разі повного виведення окупаційних військ з території України. Про це глава держави сказав під час прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Зеленський також нагадав про критичну ситуацію навколо Запорізької АЕС і заявив про необхідність виведення російських воєнних злочинців з території станції. Він вказав, що на зустрічі з Гутеррешем погодив параметри можливого перебування делегації МАГАТЕ в Запоріжжі.

Окрім цього сторони обговорили можливий розвиток «зернової угоди», пише видання TRT Haber. Водночас міністр закордонних справ Дмитра Кулеби зауважив, що Київ під час переговорів з Ердоганом і Гутеррешем не примушували до поступок задля завершення війни.

Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ написали, що Ердоган під час перемовин із Зеленським хотів запропонувати йому організувати зустріч з воєнним злочинцем й президентом рф володимиром путіним.