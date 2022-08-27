Рашисти приховують інформацію про вибухи в Криму, фото: Risovach.ru

https://racurs.ua/ua/n174143-rashysty-zasekrechuut-informaciu-pro-vybuhy-v-krymu-gur.html

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У Криму окупаційна адміністрація наказує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах.

Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони рф дмитро булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об'єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму, — зазначаються про ГУР.

Зазначається, що у випадках, коли інформація про знищення військових об'єктів ставатиме відомою громадськості, рашисти, щоб запобігти ще більшій паніці, розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, «прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності».