Вибух на території штабу російського флоту. Фото: zn.ua

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Вибухи в окупованому Криму не припиняються — «бавовну» чули вранці 20 серпня в Севастополі.

Самопроголошена влада заявила про «приліт» по штабу чорноморського флоту російської федерації. Повідомляється, що вибухнув безпілотник. Над будівлею штабу піднімається густий чорний дим. Про це повідомляють «Кримінформ» та Telegram-канал так званого губернатора Севастополя михайла развожаєва.

По даху прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає, — зазначив окупант.

Місцеві Telegram-канали та окупаційна влада повідомляє, що на місці події біля будівлі штабу працюють екстрені служби. Силовики країни-агресора перекрили підходи та під’їзди до важливого росіянам об'єкту.

Нагадаємо, останні два дні поспіль в окупованому росіянами Криму гриміли вибухи. Повідомляли про потужні вибухи на території аеродрому «Бельбек». Крім того, загарбники повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони в Керчі та Севастополі.

Раніше вибухи гриміли під Джанкоєм та на російських аеродромах на території півострова. Зокрема, на летовищі «Саки» окупанти втратили щонайменше дев’ять бойових літаків.