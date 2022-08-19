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Ракурс
Небо в Криму, скріншот відео

У Криму знову лунають вибухи — рашисти заявили про «роботу ППО» (ВІДЕО)

19 сер 2022, 22:05
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У Криму сьогодні, 19 серпня, ввечері, знову лунали вибухи.





У соцмережах місцеві жителі повідомляють, що два вибухи чули у тимчасово окупованій Євпаторії.

Також повідомляється про низку вибухів і в тимчасово окупованому Севастополі.

Водночас в окупаційній адміністрації вже заявили, що ці вибухи є результатом «роботи ППО».

В Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО. Крим під надійним захистом, — заявив представник окупаційної адміністрації Олег Крючков.

Нагадаємо, вчора, 18 серпня, у Криму в районі аеропорту «Бельбек» пролунали потужні вибухи.

Джерело: Ракурс


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