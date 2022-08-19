Небо в Крыму, скриншот видео

https://racurs.ua/n173882-v-krymu-snova-razdautsya-vzryvy-rashisty-zayavili-o-rabote-pvo-video.html

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У Криму сьогодні, 19 серпня, ввечері, знову лунали вибухи.

У соцмережах місцеві жителі повідомляють, що два вибухи чули у тимчасово окупованій Євпаторії.

Також повідомляється про низку вибухів і в тимчасово окупованому Севастополі.

Водночас в окупаційній адміністрації вже заявили, що ці вибухи є результатом «роботи ППО».

В Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО. Крим під надійним захистом, — заявив представник окупаційної адміністрації Олег Крючков.

Нагадаємо, вчора, 18 серпня, у Криму в районі аеропорту «Бельбек» пролунали потужні вибухи.