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Ракурс
Небо в Крыму, скриншот видео

В Крыму снова раздаются взрывы — рашисты заявили о «работе ПВО» (ВИДЕО)

19 авг 2022, 22:05
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У Криму сьогодні, 19 серпня, ввечері, знову лунали вибухи.





У соцмережах місцеві жителі повідомляють, що два вибухи чули у тимчасово окупованій Євпаторії.

Також повідомляється про низку вибухів і в тимчасово окупованому Севастополі.

Водночас в окупаційній адміністрації вже заявили, що ці вибухи є результатом «роботи ППО».

В Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО. Крим під надійним захистом, — заявив представник окупаційної адміністрації Олег Крючков.

Нагадаємо, вчора, 18 серпня, у Криму в районі аеропорту «Бельбек» пролунали потужні вибухи.

Источник: Ракурс


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