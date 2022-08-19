В Сумской области грузовой ЗИЛ наехал на мину, фото: Дмитрий Живицкий

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Ракурс

На Сумщині голова обласної асоціації фермерів Іван Дейнека загинув в результаті детонації міни. Вантажівка, якою він перевозив зібраний врожай, наїхала на міну.

Про це сьогодні, 19 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, інцидент стався у Краснопільській громаді сьогодні близько 16.-00.

Дорогою їхав вантажний автомобіль ЗІЛ. Він розминався із зустрічною автівкою та з’їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички «обережно міни», — зазначає Живицький. — Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці. Це був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля.

За словами Живицького, чоловік перебував у машині сам, за кермом.

Нагадаємо, в середині липня на Житомирщині внаслідок наїзду на міну підірвався автомобіль із лісниками.