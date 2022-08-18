В Крыму сообщают о мощных взрывах в районе авиабазы оккупантов «Бельбек»

https://racurs.ua/n173853-v-krymu-soobschaut-o-moschnyh-vzryvah-v-rayone-aviabazy-okkupantov-belbek-video.html

Ракурс

У Криму в районі аеропорту «Бельбек» увечері 18 серпня пролунали потужні вибухи.

У Telegram-каналах Севастополя повідомляють про звуки вибухів у всіх районах міста, а також вибухи у районі військового аеродрому окупантів у Бельбеку.

Так званий «губернатор» окупованого Севастополя заявив, що у районі аеропорту Бельбек засобами ППО збили безпілотник, постраждалих немає.

Вибухи місцеві жителі чули після 22:00 18 серпня. У «Бельбеку» російські окупанти організували одну зі своїх військових баз.

Увечері четверга, 18 серпня, у Керчі місцеві повідомляли про щонайменше два вибухи. За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.

А у Бєлгородській області рф сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Масштабна пожежа та детонація боєприпасів сталась поблизу російського села Тимонове у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.