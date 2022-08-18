Командный состав войск рф эвакуирует семьи из Херсонщины

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Командний склад російських окупаційних військ відправляє свої родини з Херсонщини.

Коли окупанти навели систему протиповітряної оборони, то почали підтягувати і завозити свої родини до окупованого Херсона. Спочатку вони їх розселяли по готелях, потім почали розселятися по більш комфортних помешканнях тих людей, які повиїжджали… щоб це було дорого, багато, — розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

На його думку, поворотною точкою стало знищення командного пункту Росгвардії у центрі Херсона з казармами. Після цього вищий командний склад почав відправляти з міста свої родини на лівобережжя, куди тоді ще не діставала артилерія ЗСУ.

Вони вважали, що лівий берег для них буде більш безпечний, і почали відправляти родини у Нову Каховку, в Олешки, — додав Хлань.

12 серпня Хлань повідомляв, що ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині, який окупанти використовували для перекидання військової техніки.

Згодом голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що військове командування росіян на окупованому півдні України переміщується на лівий берег Дніпра.