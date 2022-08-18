Крым, спишь? В Керчи сообщают о двух взрывах

https://racurs.ua/n173850-krym-spish-v-kerchi-soobschaut-o-dvuh-vzryvah-video.html

Ракурс

Російські ТГ-канали повідомляють, що в Керчі увечері 18 серпня спрацювали системи ППО.

При цьому кримська влада заявляє, що, за попередньою інформацією, небезпеки немає. Вибухи почули жителі окупованої Керчі. Вони знімали на відео спалахи у небі.

Як заявив радник голови Криму Крючков, спрацювали системи ППО, небезпеки для міста та мосту немає.

За даними із соцмереж, перші гучні вибухи «вся Керч почула» о 20.42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу.