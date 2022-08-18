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Ракурс
Крим, спиш? В Керчі повідомляють про два вибухи

Крим, спиш? В Керчі повідомляють про два вибухи (ВІДЕО)

18 сер 2022, 21:34
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Російські ТГ-канали повідомляють, що в Керчі увечері 18 серпня спрацювали системи ППО.





При цьому кримська влада заявляє, що, за попередньою інформацією, небезпеки немає. Вибухи почули жителі окупованої Керчі. Вони знімали на відео спалахи у небі.

Як заявив радник голови Криму Крючков, спрацювали системи ППО, небезпеки для міста та мосту немає.

За даними із соцмереж, перші гучні вибухи «вся Керч почула» о 20.42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу.

Джерело: Ракурс


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