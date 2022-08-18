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Крим, спиш? В Керчі повідомляють про два вибухи
Крим, спиш? В Керчі повідомляють про два вибухи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n173850-krym-spysh-v-kerchi-povidomlyaut-pro-dva-vybuhy-video.htmlРакурс
Російські ТГ-канали повідомляють, що в Керчі увечері 18 серпня спрацювали системи ППО.
При цьому кримська влада заявляє, що, за попередньою інформацією, небезпеки немає. Вибухи почули жителі окупованої Керчі. Вони знімали на відео спалахи у небі.
Як заявив радник голови Криму Крючков, спрацювали системи ППО, небезпеки для міста та мосту немає.
За даними із соцмереж, перші гучні вибухи «вся Керч почула» о 20.42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу.
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