Стало відомо, де рф в Україні розмістить «добровольців». Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n173887-miscya-maybutnoyi-dyslokaciyi-dobrovolchyh-batalyoniv-rf-nazvav-isw.html

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Так звані добровольчі підрозділи має намір задіяти у війні з Україною російська федерація.

Ці підрозділи командування ворога планує залучити через те, що останні удари ЗСУ по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму і Херсонській області, імовірно, знижують впевненість рф в безпеці їхніх тилових районів. Тому «добровольчі батальйони» москва хоче розмістити на півдні України в цілому і в Херсоні, зокрема. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські удари викликають резонанс в російському інформаційному просторі, попри те, що ці повідомлення були, ймовірно, роздуті, — зазначають фахівці.

Також повідомляється, що 18 серпня російські джерела переважно повідомляли і поширювали неправдиві або перебільшені повідомлення, що вказують на паніку в росії. Військові країни-агресора помітно посилюють заходи безпеки в Криму. Це свідчить, що в кремлі дуже бояться потенційних ударів ЗСУ по тилових районах.

ISW додає, що ситуація на Запорізькій АЕС 19 серпня майже не змінилася попри заяви російського міністерства оборони про те, українські війська влаштують провокацію на атомці 19 серпня.

Нагадаємо, 18 та 19 серпня в окупованому росіянами Криму гриміли вибухи. Повідомляли про потужні вибухи на території аеродрому «Бельбек», неподалік Керчі працювала ППО, чули вибухи й у Севастополі. Серед росіян через це виникла величезна паніка.