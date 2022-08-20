Потужні вибухи прогриміли в окупованому Мелітополі. Фото: Reuters

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Ракурс

Потужні вибухи прогриміли в місті Мелітополь Запорізької області, яке перебуває під тимчасовою окупацією.

Вибухи було чути на все місто у суботу вночі, 20 серпня. Попередньо відомо, що були влучання в одну з російських військових баз, яку загарбники вкотре намагаються відновити в районі аеродрому. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram.

За його словами, росіяни намагалися відбрехатися, що нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

Колаборанти відразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювало їх ППО. Так спрацювало, що дим іде досі. Однак якщо в російській армії таке ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше, — написав він.

Нагадаємо, 16 серпня в районі підстанції в Мелітополі прогримів вибух, що призвів до зупинки мовлення ефірного телебачення, яке транслювали окупанти. А 17 серпня в центрі міста прогримів вибух біля комендатури загарбників.