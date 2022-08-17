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Ілюстраційне фото / Вибух біля комендатури рф пролунав у Мелітополі – мер

Вибух біля комендатури рф пролунав у Мелітополі — мер

17 сер 2022, 13:03
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Вибух біля комендатури воєнних злочинців росії пролунав 17 серпня в окупованому Мелітополі. Про це сьогодні повідомив у Телеграм мер міста Іван Федоров.





Йдеться про комендатуру рф, розташовану у центрі міста.

Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя, — вказав Федоров.

Чиновник уточнив, що там зараз розташована одна з комендатур окупантів. Подробиць щодо вибуху поки немає.

Нагадаємо, 16 серпня Федоров повідомляв про вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилося мовлення ефірного телебачення, захопленого окупантами.

Джерело: Ракурс


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