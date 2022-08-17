Ілюстраційне фото / Вибух біля комендатури рф пролунав у Мелітополі – мер

https://racurs.ua/ua/n173797-vybuh-bilya-komendatury-rf-prolunav-u-melitopoli-mer.html

Ракурс

Вибух біля комендатури воєнних злочинців росії пролунав 17 серпня в окупованому Мелітополі. Про це сьогодні повідомив у Телеграм мер міста Іван Федоров.

Йдеться про комендатуру рф, розташовану у центрі міста.

Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя, — вказав Федоров.

Чиновник уточнив, що там зараз розташована одна з комендатур окупантів. Подробиць щодо вибуху поки немає.

Нагадаємо, 16 серпня Федоров повідомляв про вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилося мовлення ефірного телебачення, захопленого окупантами.