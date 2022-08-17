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Взрыв возле комендатуры рф раздался в Мелитополе – мэр
Взрыв возле комендатуры рф раздался в Мелитополе — мэрhttps://racurs.ua/n173797-vzryv-vozle-komendatury-rf-razdalsya-v-melitopole-mer.htmlРакурс
Вибух біля комендатури воєнних злочинців росії пролунав 17 серпня в окупованому Мелітополі. Про це сьогодні повідомив у Телеграм мер міста Іван Федоров.
Йдеться про комендатуру рф, розташовану у центрі міста.
Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя, — вказав Федоров.
Чиновник уточнив, що там зараз розташована одна з комендатур окупантів. Подробиць щодо вибуху поки немає.
Нагадаємо, 16 серпня Федоров повідомляв про вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилося мовлення ефірного телебачення, захопленого окупантами.
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