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Ракурс
Взрыв возле комендатуры рф раздался в Мелитополе – мэр

Взрыв возле комендатуры рф раздался в Мелитополе — мэр

17 авг 2022, 13:03
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Вибух біля комендатури воєнних злочинців росії пролунав 17 серпня в окупованому Мелітополі. Про це сьогодні повідомив у Телеграм мер міста Іван Федоров.





Йдеться про комендатуру рф, розташовану у центрі міста.

Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя, — вказав Федоров.

Чиновник уточнив, що там зараз розташована одна з комендатур окупантів. Подробиць щодо вибуху поки немає.

Нагадаємо, 16 серпня Федоров повідомляв про вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилося мовлення ефірного телебачення, захопленого окупантами.

Источник: Ракурс


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