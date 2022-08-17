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Как ВСУ охотятся на беспилотники рф с помощью антидронового ружья
Как ВСУ охотятся на беспилотники рф с помощью антидронового ружья (ВИДЕО)https://racurs.ua/n173796-kak-vsu-ohotyatsya-na-bespilotniki-rf-s-pomoschu-antidronovogo-rujya-video.htmlРакурс
Антидронові рушниці допомагають воїнам Збройних сил України зберігати життя завдяки нейтралізації ворожих дронів-розвідників. У ЗСУ вказують, що воєнні злочинці рф використовують безпілотники не лише для розвідки, а й для коригування роботи артилерії та скидання вибухівки.
Якщо брати сектор нашої відповідальності, а це приблизно 30 км лінії фронту, де щодня близько 20-ти ворожих дронів здійснюють 60−70 вильотів, — розповідає військовослужбовець «Мадрид» в інтерв’ю «5 каналу».
Якщо ж взяти всю лінію фронту, яка нині простягається більш як на дві тисячі кілометрів, то можна говорити про тисячі ворожих безпілотників у небі, які може зупинити електромагнітний імпульс.
У нас у розпорядженні є антидронові рушниці різних виробників і різних країн. Їхнє призначення основне — посадити дрон противника, — вказує боєць.
Високотехнологічна зброя блокує сигнал керування коптером, збиває навігацію та передачу інформації. Якщо ворожий апарат відімкнути від зв’язку з оператором — він перетворюється на шматок пластику, який зависає в повітрі і здійснює або аварійну посадку, або його просто зносить вітром.
Мінометні розрахунки, артилерійські розрахунки працюють по цілях, які ми даємо. Так само робота здійснюється антидроновими розрахунками з відбору дронів. Працюємо наполегливо, щоб небо українське, було українським… Виявляємо ціль, задаємо стрілку по азимуту ціль, висоту приблизну. Він виявляє ціль і знищує її, — констатує військовослужбовець.
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